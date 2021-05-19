Reuters: США снимут санкции с компании-оператора "Северного потока-2" и ее главы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация США Джо Байдена снимет относящиеся к проекту «Северный поток-2» санкции с компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG и ее главы. Об этом сообщает Reuters.

При этом газета Politico со ссылкой на свои источники сообщает, что Госдепартамент США намерен внести в санкционный список еще четыре судна, которые занимаются строительством «Северного потока-2». Кроме того. По их данным, Вашингтон таким способом намерен замедлить реализацию проекта, который уже готов более чем на 90 процентов.

Напомним, накануне портал Axios со ссылкой на источники, заявил, что администрация американского лидера намерена отказаться от санкций против оператора «Северного потока – 2» (Nord Stream AG). Как писал сайт kp.ru, в Кремле заявили, что публикации о возможности отмены Вашингтоном ограничений по проекту газопровода позитивны, однако они обезличены, поэтому вряд ли их можно воспринимать как сигнал.