Матвиенко заявила об отсутствии оснований для локдауна в России

Валентина Матвиенко. Фото: Совфед

Для локдауна в России или новых ограничений по коронавирусной инфекции нет никаких оснований. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что ситуация с коронавирусом в стране контролируемая.

«Ситуация с коронавирусом остается непростой, но в нашей стране она абсолютно контролируема», - сказала заявила спикер Совета Федерации.

Как она отметила, ссылаясь на аргументированное мнение экспертов, введение 10-дневных каникул в мае было оправдано и сыграло положительную роль.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила президенту России Владимиру Путину сделать праздничные выходные в этом мае непрерывными, указав на то, что такой шаг позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным. Российский лидер согласился. Позже вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что решение о непрерывных майских праздниках сделано для того, чтобы не допустить увеличения количества вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции. По ее словам, люди смогут выехать из больших городов.