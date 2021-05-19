Собянин опроверг жилую застройку «РЖД Арены»

Собянин назвал бредом информацию о переезде "Локомотива" и застройке "РЖД Арены" жильем. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что никакой застройки на месте стадиона «РЖД Арена» не планируется, более того, спортивная инфраструктура вокруг комплекса будет расширяться.

- Увидел информацию о переезде «Локомотива» и застройке «РЖД Арены» жильем. Честно говоря, бред какой-то. Мы возрождаем старые и строим новые стадионы и другие спортивные объекты. «РЖД Арена» и весь окружающий ее спортивный кластер должны развиваться, а не сноситься», – написал мэр столицы в своем блоге.

По словам Собянина, новый вокзал Восточный позволит расширить доступность для болельщиков и повысить популярность «РЖД Арены».

Во вторник появилась информация о переезде «Локомотива» из Черкизово на стадион «Лужники», который клуб якобы планирует арендовать на 49 лет. Сообщалось, что «РЖД Арену» отдадут под новый вокзал, куда будут прибывать поезда дальнего следования Курского направления, а сам Курский вокзал отдадут только под электрички. Согласно другим версиям, территорию стадиона «Локомотива» отведут под застройку жилыми комплексами и бизнес-центрами.