Марат Хуснуллин назвал нецелесообразным строительство метро в городах-миллионниках России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что строительство метрополитенов в российских городах-миллионниках пока не целесообразно. Заявление было сделано на совещании по реализации отдельных положений послания российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию

- Мы в будущем считаем, что метро для миллионников пока не целесообразно, надо больше делать ставку на железную дорогу, — сказал Хуснуллин.

В апреле текущего года Марат Хуснуллин поручил создать штаб по анализу роста цен на жилье. Как сообщается в новый орган войдут представители Министерства строительства, Главгосэкспертизы и Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Вице-премьер попросил ведомства собрать «детальную» информацию о ситуации на рынке недвижимости по всем российским регионам для того, чтобы сформировать объективную картину ситуации в данной сфере.