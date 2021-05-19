Нарышкин назвал аморальным затягивание регистрации «Спутника V» в Евросоюзе Фото: REUTERS

Российской стороне достоверно известно, что затягивание регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейском союзе связано с «сигналами из высоких кабинетов» Брюсселя. В условиях пандемия такое поведение является аморальным, заявил в среду, 19 мая, глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

- Европейское лекарственное агентство тянет с регистрацией российской вакцины. Не хочу обвинить экспертов и специалистов этого агентства, однако мы знаем, что затяжка связана с соответствующими сигналами из высоких кабинетов Евросоюза. В этом есть только лишь причины политического характера, или еще присутствует экономический аспект? Это просто аморально, - подчеркнул он в эфире Первого канала.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня страны Евросоюза договорились о разрешении въезда на свою территорию полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции туристов. Однако речь идет лишь о вакцинации препаратами, которые получили одобрение Европейского агентства лекарственных средств.