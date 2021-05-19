Путин поручил решить проблему с туристическим кешбэком для уже купивших путевки в детские лагеря

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил правительству решить проблему с путевками в детские лагеря, которые были куплены еще до введения программы детского туристического кешбэка.

«Я попрошу вас внимательным образом все это проработать и доложить предложения», – сказал российский лидер в ходе совещания по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.

Путин также заявил, что детские лагеря плохо проинформированы об условиях работы при туристическом кешбэке. Как он отметил, данный вопрос необходимо подробнее изучить.

«Сами эти лагеря детские плохо проинформированы о том, каковы условия работы, нужно этим заняться – информационным обеспечением, и проработать с регионами, и с финансовыми учреждениями, чтобы подходили к решению вопросов неформально», – добавил глава государства.

Напомним, ранее Ростуризм опубликовал проект постановления правительства для реализации частичного возврата средств на путевки в детские оздоровительные лагеря. Согласно опубликованному документу, компенсации туристического кэшбэка может составить до 50 процентов от стоимости путевки, однако общая сумма выплат не будет превышать 20 тысяч рублей.

Как писал сайт kp.ru, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил, что программа должна быть запущена в текущем месяце - 25 мая.