Во второй половине 2021 года на Кубани начнут строить 14 спортзалов, школ и детсадов

Выполнение поручений главы Кубани Вениамина Кондратьева по готовности к старту строительства школ, детских садов и спортивных объектов проверил первый замглавы региона Андрей Алексеенко на совещании с руководителями профильных ведомств и главами районов. Дополнительное финансирование распределили на февральской сессии ЗСК. Департамент строительства края заключил с районами соглашения о субсидиях из регионального бюджета общей суммой 2,4 млрд рублей на строительство 8 спортивных залов, 3 детских садов и 3 школ. Сдать все объекты должны до 2024 года.

Кроме того, еще 913 млн рублей выделили на продолжение строительства трамвайной линии по ул. Московской в Краснодаре – ее сдадут уже в начале 2022 года. Необходимость ее строительства поддержал губернатор во время рабочего объезда Музыкального микрорайона в 2019 году.

Таким образом, общая сумма дополнительных средств составила 3,3 млрд рублей.

– Потеря времени на этапах подготовки проектно-сметной документации и заключения соглашений недопустима, это влечет за собой отставание сроков начала строительства. Поэтому прошу глав районов усилить контроль за этой работой и выйти на стройплощадки в запланированные сроки. Возведение социальных объектов находится на личном контроле губернатора, и спрос за них будет особенно строгий, – обратился Андрей Алексеенко к руководителям муниципалитетов.

В 2021 году начнут строить школу на 1100 мест в Тбилисском районе. Возвести новое учреждение взамен аварийного поручил Вениамин Кондратьев во время посещения района в 2020 году. Сейчас муниципалитет проводит конкурсные процедуры, сдать школу планируют к 1 сентября 2023 года.