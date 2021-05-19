Путин поддержал идею сдвинуть перепись населения на октябрь 2021 Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» сдвинуть перепись населения на октябрь текущего года. Об этом в среду, 19 мая, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Президент Владимир Путин поддержал предложение Турчака, предложение «Единой России» сдвинуть перепись населения на октябрь, - сообщил пресс-секретарь российского лидера в интервью агентству ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, сегодня секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил главе государства перенести перепись, которая изначально была запланирована на август-сентябрь. Вице-спикер Совфеда объяснил, что до сентября продлится избирательная кампания в нижнюю палату, которая совпадет по времени с проведением Всероссийской переписи населения, поэтому перепись лучше перенести на октябрь.