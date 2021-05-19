Путина возмутили слова Чернышенко о туристах в Долине гейзеров

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин сообщил, что его задели слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко о туристах, которые «все вытопчут» в Долине гейзеров на Камчатке, если их там будет много. Российский лидер рекомендовал относиться к людям «не как к чужим, а как к своим».

В среду, 19 мая, в ходе совещания по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию вице-пример России, отвечающий в кабмине за направление туризма, сообщил о воздействии антропогенных факторов на природу курортов, и заявил, что в Долину гейзеров на Камчатке нельзя пустить в десять раз больше народу, поскольку «они просто там вытопчут все».

«Даже пометил - говоря про Долину гейзеров, вы сказали: "Там больше народу нельзя допустить, они там все вытопчут". Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, это понятно, но как-то меня это задело», - заявил глава государства, отметив, что вице-премьер заявил так, как будто речь идет о «совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть».

Путин посоветовал относиться к туристам «не как к чужим, а как к своим, близким, и тогда все будет лучше получаться». По его словам, если подумать о деталях, и «как следует организовать там работу в Долине гейзеров», то в это случае «ничего не вытопчут».