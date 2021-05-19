Госдума приняла закон об ограничениях для неквалифицированных инвесторов Фото: Евгения ГУСЕВА

В среду, 19 мая, Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, который вводит ряд ограничений по инвестированию на российском фондовом рынке для неквалифицированных инвесторов.

Инициатива была внесена в парламент группой депутатов в январе текущего года, а в разработке законопроекта принимал активное участие Банк России и участники рынка.

Документ запрещает продавать сложные финансовые продукты неквалифицированным инвесторам до начала введения обязательного тестирования 1 октября текущего года.

Без прохождения тестирования неквалифицированный инвестор сможет приобрести наиболее простые и наименее рискованные инструменты, среди которых акции, включенные в котировальные списки, государственные ценные бумаги России (ОФЗ). Кроме того, возможно приобрести иностранные ценные бумаги, которые отвечают определенным критериям (при условии раскрытия информации), а также ипотечные облигации и облигации российских эмитентов, у которых определен уровень кредитного рейтинга.

Напомним, в феврале президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и Центральному Банку внести в законодательство поправки, которые бы обеспечили дополнительную защиту прав неквалифицированных инвесторов, приобретающих финансовые инструменты.