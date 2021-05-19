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Общество19 мая 2021 16:14

Лидер движения "За новый социализм" Платошкин осужден на пять лет условно

Платошкина признали виновным в склонении к массовым беспорядкам
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Лидер движения "За новый социализм" Платошкин осужден на пять лет условно

Лидер движения "За новый социализм" Платошкин осужден на пять лет условно

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Лидер движения "За новый социализм" Николая Платошкина осужден на пять лет лишения свободы условно и штрафу в размере 700 тысяч рублей за склонение к массовым беспорядкам и публичном распространении заведомо ложной информации. Такое решение в среду, 19 мая, вынес Гагаринский суд Москвы.

Как передает ТАСС, суд постановил признать Платошкина виновным в совершении преступления, предусмотренного части 1.1 стати 212 о «Склонение или иное вовлечение лица в совершение массовых беспорядков», а также по статье 207.1 «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» Уголовного кодекса Российской Федерации.

«Назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет и штрафом 700 тыс. рублей», - сообщила решение судья Ольга Арбузова.