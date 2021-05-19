Стоимость биткоина упала на 30% - почти до 30 тысяч долларов

Стоимость биткоина упала на 30% - до 30 тысяч долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самая популярная криптовалюта теряет свои позиции. В ходе торговой сессии в среду, 19 мая, биткоин потерял свыше 30 процентов, и его доля на рынке опустилась до отметки в 30 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Согласно данным на 16:10 по московском времени, падение составило 30,27 за сутки, и курс криптовалюты опустился уже до 39 688 долларов за монету.

Эфириум - вторая самая популярная криптовалюта - также теряет в цене. Она упала на треть до 2,23 тысяч долларов, на минимумах снижался до 1,89 тысяч долларов.

Как писал сайт kp.ru, одной из причин такого резкого падения называют позицию Народного банка Китая относительно вопроса по использованию криптовалют. Ее обнародовали в среду, 19 мая. КНР объявила, что в стране не могут использоваться криптовалюты в качестве платежного средства.

Напомним, еще утром курс криптовалюты упал более чем 13 процентов, и ее доля на криптовалютном рынке опустилась ниже отметки в 40 тысяч долларов.