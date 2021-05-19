Представители Исландии не выступят вживую на "Евровидении" из-за заражения коронавирусом

Фото: Twitter Daði Freyr

Один из исполнителей, представляющих Исландию на "Евровидении", получил положительный тест на коронавирус. В связи с этим группа Da i og Gagnamagni приняла решение не выступать вживую.

- В тесном сотрудничестве с Европейским вещательным союзом Da i og Gagnamagni приняла трудное решение отказаться от выступления вживую, поскольку они могут выступать только всей группой, - говорится в сообщении.

Во время полуфинала, который пройдет 20 мая, песню исландских исполнителей покажут в записи, сделанной во время репетиции.

Лидер группы Дади Фрейр отметил, что все музыканты были осторожны во время поездки и соблюдали санитарные нормы. Поэтому положительный результат теста стал некоторым шоком.

Ранее, 16 мая, организаторы конкурса сообщили, что член исландской делегации получил положительный результат теста на COVID-19 и был изолирован. Сами музыканты с ним не контактировали, а результаты всех остальных членов делегации были отрицательными.

Напомним, в этом году на Евровидение от России поехала певица Манижа. С песней Russian Woman она вышла в финал конкурса. А видео ее выступления на Евровидение - 2021 набрало уже более миллиона просмотров на YouTube.