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Политика19 мая 2021 16:26

Матвиенко опровергла связь встречи Путина и Байдена с переносом выхода России из ДОН

Оснований для работы по договору в авральном режиме нет, Вашингтон имеет возможность вернуться в ДОН до 2 июня, сказала председатель Совфеда
Абдулла ШАКИРОВ
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Валентина Матвиенко напомнила, что Дума только сегодня приняла решение о денонсации ДОН

Валентина Матвиенко напомнила, что Дума только сегодня приняла решение о денонсации ДОН

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что возможная встреча президентов России и США и перенос рассмотрения закона о выходе Москвы из Договора по открытому небу (ДОН) никак не связаны, передает ТАСС.

«Никакого отношения к предстоящей возможной встрече между Путиным и Байденом это не имеет», – сообщила Матвиенко.

По ее словам, Россия всячески старалась сохранить действие ДОН. Она обратила внимание, что США первые заявили о выходе из соглашения.

Также Матвиенко отметила, что европейские члены НАТО не стали скрывать от США информацию о своих полётах над Россией даже после выхода Вашингтона из ДОН. Это побудило Москву покинуть договор. Как заявила спикер Совфеда, она сожалеет о разрушении Соединенными Штатами важного международного документа.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил о переносе рассмотрения Советом Федерации законопроекта о выходе их ДОН.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что никто из стран-участниц ДОН не воздействовал на Вашингтон для его возвращения в соглашение. Как писал сайт kp.ru, ранее Рябков назвал шансы на сохранение Договора по открытому небу минимальными. По его словам, США и их союзники упустили очень много времени.