Владимир Путин рассказал, что значительная часть предложений к Посланию поступила от «Единой России»

Владимир Путин Фото: REUTERS

Значительная часть предложений, прозвучавших в Послании к Федеральному собранию, поступила от партии «Единая Россия», сообщил 19 мая президент Владимир Путин. Во время совещания с Правительством РФ по реализации отдельных положений Послания глава государства отметил, что все прозвучавшие инициативы уже приобрели форму конкретных решений, определены сроки их исполнения и ответственные лица.

- Речь идет о таких важнейших решениях, как формирование единой системы поддержки российских семей с детьми, дальнейшее развитие образование и здравоохранение, защита окружающей среды, а также дополнительные стимулы для отечественного бизнеса, включая отрасли высоких технологий, создание новых возможностей для субъектов федерации по развитию инфраструктуры, экономики, рынка труда, социальной сферы, - подчеркнул Владимир Путин.

Президент напомнил, что предложения к Посланию готовились и формулировались не с чистого листа. Над многими инициативами предварительно работали, в том числе, и эксперты партии «Единая Россия».

Напомним, в ежегодном Послании к Федеральному собранию глава государства поддержал многие социальные инициативы, ранее предложенные единороссами. В числе этих предложений - выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и оплата больничных родителям детей до 7 лет. Владимир Путин также отдал распоряжение назначить пособия для неполных семей с детьми от восьми до 16 лет. Послание президента России к Федеральному собранию прозвучало 21 апреля, сразу после него единороссы внесли в Госдуму необходимые законодательные изменения.