В России 560 тысяч детей переболели коронавирусом Фото: Александр ГЛУЗ

В России 560 тысяч детей переболели коронавирусной инфекцией. Такие данные привело Министерство здравоохранения.

«До 20 процентов от всех переболевших COVID-19 детей при дальнейшем наблюдении нуждаются в контроле за сатурацией (до 112 тыс. детей, учитывая, что с начала эпидемии число переболевших детей в возрасте 0-17 лет составило около 560 тыс.)», - говорится в проекте приказа ведомства, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что детям, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме, предлагается проводить пульсоксиметрию, что поможет выявить дыхательную недостаточность и оценить выраженность гипоксемии.

Как сообщают специалисты, большинство ранее здоровых детей, перенесших коронавирус в бессимптомной, легкой или среднетяжелой форме, не требовавшей кислородной поддержки и госпитализации, не нуждаются в дополнительном обследовании после выздоровления.

Напомним, как писал сайт kp.ru, всего на сегодняшний день в России выявлено 4 965 676 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в стране зарегистрировали 7 920 новых заболевших в 84 регионах.