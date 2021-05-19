Китайский марсоход передал первые фото с Марса. Фото: WeChat

Китайский марсоход «Чжуронг» передал на Землю первые видеозаписи и фотографии, которые зонд снял на поверхности Красной планеты. Национальное космическое управление Китая (CNSA) опубликовало эти материалы на странице Управления программы пилотируемых полётов в соцсети WeChat.

Китайский марсоход передал первые фото с Марса. Фото: WeChat

На показанных черно-белых снимках можно увидеть небольшие участки поверхности планеты и элементы самого марсохода. Хорошо заметны солнечные панели и антенна аппарата.

Китайский марсоход передал первые фото с Марса. Фото: WeChat

Напомним, в ночь на субботу, 15 мая, китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1» успешно приземлился на поверхность Марса. Китай впервые в своей истории высадил свой космический зонд на другой планете. Через некоторое время от космического аппарата отделился шестиколесный марсоход под названием «Чжуронг» («Бог огня»), который начнет работу по изучению поверхности Марса. Как писал сайт kp.ru, c успешной посадкой космического аппарат КНР уже поздравили NASA и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.