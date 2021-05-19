В Финляндии создали тест на COVID, определяющий заражение за десять минут

Ученые университета Хельскинки разработали быстрый тест на коронавирус Фото: REUTERS

Ученые университета Хельскинки разработали экспресс-тест на коронавирус, который определяет заражение всего за десять минут. По точности диагностики он не уступает самому распространенному способу выявления COVID-19 – тесту методом полимеразной цепной реакции. (ПЦР-тест), передает финский портал Yle.

Диагностика коронавируса проводится при помощи специального раствора, содержащего антитела, распознающие протеины COVID-19. В него помещается ватная палочка с мазком, после чего получается молекулярный агрегат, который может обрабатывать до 500 образцов за раз. Финские ученые предполагают, что новый экспресс-тест можно использовать для выявления заражения у пассажиров в аэропортах и морских портах, а также среди учащихся.

Как заверил исследователь Юсси Хепойоки, разработка совершенно безопасна для проводящих тест медиков, поскольку при попадании в раствор вирус SARS-CoV-2 перестает быть активным.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что скоро в стране будет выпущена в оборот четвертая вакцина от COVID-19.