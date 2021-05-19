Минтуризма Турции не располагает информацией о дате возобновления авиасообщения с Россией Фото: REUTERS

Турецкое министерство культуры и туризма в настоящее время не располагает информацией о возможной дате возобновления авиасообщения с Россией. Об этом в среду, 19 мая, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на источник в ведомстве Турции.

- На сегодняшний лень согласованной даты, с которой возобновятся полеты с РФ, нет, - сообщил источник, комментируя итоги поездки турецких официальных лиц в Россию.

Как писал сайт kp.ru, накануне авиационная компания S7 отменила все рейсы на территорию Турции до конца летнего сезона. Данное решение перевозчик принял из-за неопределенности по поводу режима ограничений на полеты между Россией и Турцией. До этого такое же решение приняла компания «Аэрофлот».

Напомним, что РФ с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирские полеты с Турцией и Танзанией из-за активного распространения коронавирусной инфекции в этих государствах, количество рейсов сократили до двух в неделю на взаимной основе.