Представительства Германии в России начнут принимать заявления на шенген с 1 июня 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представительства Германии в России начнут принимать заявления на выдачу шенгенских виз с 1 июня текущего года. Об этом говорится в распространенном в среду, 19 мая, сообщении немецкого посольства в Москве.

«С 1 июня немецкие зарубежные представительства в России начинают принимать заявления на выдачу шенгенских виз, в том числе и от заявителей, не подпадающих под исключения, при которых возможен въезд в Германию», - говорится в заявлении, опубликованном на странице диппредставительства в Facebook.

При этом уточняется, что выдача виз не подразумевает возможность незамедлительного въезда в ФРГ. В посольстве отмечают, что, как и прежде, въезд разрешен только лицам, принадлежащим к одной из категорий, в отношении которых действуют исключения.

В диппредставительстве поясняют, что подобная возможность позволит россиянам на момент снятия ряда ограничений или полной их отмены иметь на руках действующую шенгенскую визу, с которой они смогут совершить поездку.

Для подачи документов на визу необходимо, чтобы ранее была виза сроком действия не менее двух лет. Кроме того, предыдущая виза должна быть выдана одним из немецких зарубежных представительств, срок ее действия должен заканчиваться не ранее 1 апреля 2020 года, а цель поездки - туризм.