На сайт «Бессмертного полка» пытались загрузить тысячи фотографий нацистов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Злоумышленники пытались загрузить на сайт акции «Бессмертный полк онлайн» тысячи заявок с фото нацистских преступников и героев мультфильмов. Об этом в среду, 19 мая, сообщила глава центрального штаба всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

- Среди отклоненных заявок были фотографии нацистов - Геббельса, Гитлера и других, а также снимки хулиганского плана с героями мультиков. Для предотвращения таких инцидентов необходимо развивать историческое просвещение, ведь в основе таких попыток лежит непонимание. Когда ты знаешь, что испытали герои войны, никогда не загрузишь рядом с их фотографиями снимки нацистов, - отметила она во время онлайн-конференции.

Ольга Амельченкова добавила, что для распространения информации о Великой Отечественной войне следует использовать современные форматы, которые были бы интересны молодым людям.

Сопредседатель центрального штаба акции Елена Цунаева отметила, что информацию о злоумышленниках уже передали в российский Следственный комитет. Он напомнила, что наказание за подобные преступления в стране ужесточилось: по статье за реабилитацию нацизма виновным грозит до пяти лет лишения свободы и крупный штраф.