Косачев назвал маловероятной революцию в отношениях РФ и США после встречи Путина и Байдена Фото: Евгения ГУСЕВА

Революция в отношениях Москвы и Вашингтона после возможной встречи российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена крайне маловероятна. Такое заявление сделал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Крайне маловероятно, что возможная встреча будет революцией в наших двусторонних отношениях, все-таки это первая встреча», - заявил он в среду в эфире телеканала "Россия-24".

Вице-спикер Совфеда призвал не завышать ожидания от возможной встречи двух лидеров. По его словам, при таком подходе «любой другой результат будет восприниматься как минимум с разочарованием, как максимум как очередное поражение одной или обеих сторон». Как он считает, необходимо наоборот, эти ожидания максимально занижать.

При этом Косачев не исключает возможность прорыва в двусторонних отношениях возможен, уверен сенатор. Сенатор также отметил, что к работе над улучшением диалога двух стран необходимо с обеих сторон подключать дипломатов, экономистов и военных.

Напомним, накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что если встреча двух лидеров состоится, то российская сторона планирует обсуждать две темы: вопросы стратегической стабильности и проблематика двусторонних отношений.