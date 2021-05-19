Мантуров: в России нет доминирования крупных торговых сетей и диктата цен Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России нет доминирования крупных торговых сетей или диктата цен. Об этом в среду, 19 мая, заявил глава российского Минпромторга Денис Мантуров.

Он отметил, что на топ-10 продуктового ретейла в России приходится лишь четверть рынка, в том время как в ФРГ данный показатель составляет 71 процента, в Британии 60 процентов, а в Соединенных Штатах 46 процентов.

- Уровень консолидации российского продуктового сетевого ретейла значительно отстает от показателей других развитых государств. Топ-10 наших розничных продуктовых торговых сетей консолидирует только примерно 25 процентов розничного продрынка. Говорить о доминировании в нашей стране крупных сетевых форматов и диктате цен сегодня не приходится, - отметил Денис Мантуров, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Министр добавил, что сделки ретейла должны будут пройти согласование в российской Федеральной антимонопольной службе.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что торговая сеть «Лента» купит сеть супермаркетов Billa за 215 миллионов евро. Это позволит значительно ускорить экспансию торговой сети в российской столице за счет приобретения торговых точек, имеющих выгодное расположение и высокую плотность продаж.