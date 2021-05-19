В Госдуму внесли законопроект о едином измерителе аудитории в интернете Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Госдуму внесли проект законам о едином измерителе аудитории в интернете. Об этом сообщил автор инициативы, член комитета нижней палаты по информационной политике Антон Горелкин.

Как отмечается в пояснительной записке, инициатива необходима для обеспечения полноты, актуальности, а также открытости и достоверности данных, которые получены в результате исследований объема аудитории.

«В законопроекте предлагается распространить зарекомендовавший себя механизм функционирования уполномоченной на проведение измерений аудитории телеканалов организации для проведения измерений аудитории в сети Интернет», - приводит ТАСС заявление их пояснительной записке.

Горелкин назвал единый измеритель аудитории в интернете давно назревшей необходимостью, которая, по его словам, позволит государству, а также и рынку «получать более четкую информацию о просмотре контента в Сети».