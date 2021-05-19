Женщина отравилась хлором в бане на юго-западе Москвы

Москвичка была госпитализирована в НИИ скорой помощи имени Склифосовского Фото: Евгения ГУСЕВА

Жительница Москвы отравилась хлором во время отдыха в банном комплексе в Южном Бутово, инцидент произошел вечером 8 мая.

Как рассказали правоохранители, москвичка отдыхала в бане вместе со своими друзьями. Почувствовав запах хлора, компания не придала этому значения, однако на следующий день женщине стало плохо, она вызвала скорую. Медики диагностировали у нее ожог гортани и госпитализировали.

Между тем, проверку инцидента начала столичная прокуратура. Как сообщается на сайте ведомства, в результате отравления хлором пострадали и остальные члены компании, всего их было шесть человек.

В конце прошлого года в Красноярске 6-летний ребенок отравился парами хлора в бассейне, следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».