Путин поговорил по телефону с Алиевым

Президенты акцентировали внимание на обеспечении безопасности в регионе в соответствии с трехсторонними заявлениями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский лидер Владимир Путин обсудил в понедельник со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Президенты акцентировали внимание на обеспечении безопасности в регионе в соответствии с трехсторонними заявлениями от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, сообщается на сайте Кремля.

В ходе разговора Путин заверил Алиева в оказании посредничества и консультаций в вопросе определения государственной границы между Азербайджаном и Арменией. Кроме того, стороны обменялись мнениями по основным вопросам сотрудничества Москвы и Баку, в частности, Алиев поблагодарил российского президента за поставки вакцин против коронавируса. Оба лидера выразили заинтересованность в взаимовыгодном партнерстве.

«На это будут нацелены интенсивные контакты по линии правительств, профильных министерств и ведомств», – указывается в сообщении.