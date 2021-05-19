Поправки о бесплатном подключении домов к газу внесены в Госдуму Фото: Олег ЗОЛОТО

В Российскую Государственную думу внесли поправки о бесплатном подключении домов жителей страны к газу. Соответствующий проект закона должны принять до конца весенней сессии. Об этом в среду, 19 мая, сообщил глава комитета нижней палаты по энергетике Павел Завальный в ходе беседы с журналистами.

Данные поправки устанавливают, что доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств россиян, а сам процесс подключения будет максимально удобным и простым для населения страны.

- В самое ближайшее время мы выйдем на рассмотрение этого документа на палате, и до конца весенней сессии он будет принят, - отметил Павел Завальный.

Напомним, накануне глава правительства России Михаил Мишустин утвердил дорожную карту по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации регионов государства. К 2030 году уровень газификации российских субъектов вырастет более чем на десять процентов.