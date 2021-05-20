Надувные бассейны, вентиляторы и формы для льда: Что россияне покупали в жаркие майские дни

СберМаркет проанализировал, что покупали россияне в жаркие майские дни Фото: Михаил ФРОЛОВ

На этой неделе во многие регионы пришла аномальная жара. Из-за этого изменился и ассортимент товаров, которые люди обычно покупают. СберМаркет подсчитал, как и с помощью чего россияне спасались от жары в последние дни - 17-19 мая.

Больше всего вырос спрос на надувные бассейны и вентиляторы. За три майских дня их продажи увеличились в два раза. В основном россияне выбирают недорогие бассейны - до 2000 рублей. А средняя цены вентиляторов составила 1500 рублей.

Кроме этого, россияне спасались от жары с помощью солнцезащитных кремов с высоким SPF. Их продажи увеличились в 1,2 раза. Еще одним популярным товаром стали пакеты и формы для льда. Их клали в корзину в 1,5 раза чаще.

Что касается фруктов и ягод, то наибольшим спросом пользовалась черешня. Ее продажи выросли в три раза, хотя традиционно эти ягоды начинают покупать ближе к июлю.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что жара в мае 2021 года спровоцировала двукратный рост продаж кондиционеров в России.