Звезда фильма «Свадьба в Малиновке» Николай Сличенко попал в больницу в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Народный артист СССР, звезда фильма «Свадьба в Малиновке» Николай Сличенко попал в больницу в российской столице. Об этом в среду, 19 мая, сообщает Пятый канал.

Сообщается, что бригада скорой помощи художественному руководителю театра «Ромэн» была вызвана сегодня днем из-за обострения у артиста заболевания легких. Врачи приняли решение госпитализировать Николая Сличенко, по информации издания, в настоящее время она находится в отделении реанимации.

Актер ранее проходил лечение от болезни легких, однако терапия не помогла ему полностью выздороветь.

Николай Сличенко является худруком театра «Ромэн» с 1977 года. Артист – обладатель множества государственных наград и премий, профессор и академик Международной академии театра. С 1978 года он преподает в музыкальном училище имени Гнесиных. Зрителям Николай Сличенко известен по своим ролям в картинах «Свадьба в Малиновке», «Военно-полевой романс», «Трудное счастье» и «Олеко Дундич».