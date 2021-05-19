Минобороны Украины хочет купить систему ПРО «Железный купол» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинское министерство обороны захотело приобрести систему противоракетной обороны вроде «Железного купола». Об этом в среду, 19 мая, заявил глава военного ведомства Украины Андрей Таран.

Министр объяснил, что последние события в Израиле доказали необходимость наличия такой системы противоракетной обороны в государстве. По его мнению, Украине также необходимо такая система защиты.

- Еще в минувшем году мы начали определенные действия по формированию противоракетной обороны для нашего государства. В настоящее время мы рассматриваем возможность приобретения системы вроде «Железного купола», - заявил Андрей Таран, чьи слова цитирует местное издание «Укринформ».

Он заявил также, что армии Украины передали три комплекта лопастей для производства Ми-24, в скором времени украинское министерство рассчитывает получить еще шесть комплектов.

В последние годы украинская армия испытывает проблемы, поскольку старое вооружение регулярно выходит из строя, а на новое не хватает бюджета. Сейчас Киев активно закупает списанное иностранное оружие, а также получает военную помощь от западных государств.