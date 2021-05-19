Сенатор Цеков напомнил США, что «Северный поток -2» - это коммерческий проект

"Северный поток-2" может быть достроен уже в 2021 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова представителя Белого дома Карин Жан-Пьер. Она заявила, что Вашингтон по-прежнему считает «Северный поток — 2» геополитическим проектом России.

В ответ на это сенатор напомнил США, что газопровод является коммерческим и ни о какой политике не может идти и речи.

- Упрямство свидетельствует, что американцы в своей ненависти к России не могут объективно оценивать проекты, которые не подразумевают под собой политику, - отметил Сергей Цеков в беседе с RT.

те или иные проекты, которые под собой политику не подразумевают», — подчеркнул Цеков.

По мнению политика, в реализации «Северного потока-2» заинтересованы и Запад, и Россия, и Европа.

Вместо того, чтобы налаживать надежные партнерские отношения, в Вашингтоне пытаются вывести проект в политическую плоскость. Ужесточить противостояние России и США.

- Удивительные формулировки и оценки. На самом деле этот проект носит чисто экономический характер. Мы постоянно об этом говорим, но нас не слышат, - отметил сенатор.

В свою очередь экономист, эксперт в области внешних связей и корпоративных коммуникаций Андрей Лобода объяснил, что "Северный поток-2" будет достроен в любом случае.

Евросоюз заинтересован в надежном поставщике газа.

- Энергетический проект становится реальностью. И Вашингтону давно пора переосмыслить свои политические и экономические амбиции, - объяснил эксперт в беседе с ФАН.