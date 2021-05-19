Нарышкин: РФ надеется, что ее союзники не станут размещать у себя выводимые из Афганистана войска США Фото: Михаил ФРОЛОВ

Соединенные Штаты пытаются разместить свои войска, выводимые с территории Афганистана, в соседних государствах, однако Россия рассчитывает, что ее союзники по ОДКБ не пойдут навстречу американской стороне. Об этом в среду, 19 мая, заявил глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в ходе беседы с журналистами.

- Очевидно, что, принимая решение о выводе войск из Афганистана, американское правительство не хотело бы терять контроль над этой территорией и намерено разместить хотя бы часть этих войск в соседних странах. Такие попытки предпринимаются и будут предприниматься в дальнейшем. Очень надеемся, что не только партнеры, но и союзники по Организации договора о коллективной безопасности на такое не пойдут, - отметил он.

Напомним, накануне газета Wall Street Journal написала, что США могут разместить выводимые из Афганистана войска в Узбекистане и Таджикистане, однако никаких договоренностей на этот счет пока нет.