Египет заключил с Россией соглашение о поставках «Спутника V» до конца 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Египет заключил с Россией соглашение о поставках российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в страну до конца текущего года. Об этом в среду, 19 мая, сообщил глава египетского управления по закупкам, медицинскому снабжению и технологиям Баха эд-Дин Зидан.

- С компанией-поставщиком была достигнута договоренность о поставке 20 миллионов доз российской вакцины от коронавируса, поставки будут последовательно идти до конца 2021 года. Также соглашение о поставках вакцины достигнуто с компанией Johnson & Johnson, - отметил он.

Напомним, в апреле РФПИ договорился с египетской фармацевтической компанией Minapharm о производстве на территории страны свыше 40 миллионов доз «Спутника V» ежегодно. В настоящее время в Египте официально зарегистрированы помимо «Спутника V» вакцины Sinopharm, CoviShield и AstraZeneca, ведутся исследования других препаратов.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне стало известно, что Каир рассчитывает на возобновление прямого авиасообщения между Россией и курортами Египта будет принято в течение месяца.