Прокуратура организовала проверку после нападения овчарки на детей в Аносино. Фото: кадр из видео

После публикации «Комсомольской правды» прокуратура Московской области поручила Истринской городской прокуратуре провести проверку в связи с нападением собаки на ребёнка в деревне Аносино. Об этом в среду, 19 мая, сообщается на официальном сайте правоохранительного органа.

Напомним, инцидент произошел днем 14 мая: немецкая овчарка без намордника и поводка напала на детей, которые играли на детской площадке.

- По предварительным данным, собака, которая находилась без намордника и поводка, напала на восьмилетнюю девочку. Взрослым удалось отогнать животное. По результатам проверки данного инцидента при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - говорится в сообщении прокуратуры.

Правоохранители установят все обстоятельства и причины нападения, а также дадут оценка соблюдению требований закона об ответственном обращении с животными и ветеринарных правил.