Песков: Переход к обязательной вакцинации от коронавируса в России не рассматривается Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В настоящее время в Кремле не прорабатывают вопрос по изменению законов, чтобы сделать вакцинацию от коронавирусной инфекции в России обязательной. Об этом в среду, 19 мая, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сегодняшние слова заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева.

- В настоящий момент так вопрос не стоит. В предметном плане никаких действий в этом плане не выполняется, - подчеркнул пресс-секретарь российского президента, отвечая на вопрос, стоит ли тема с обязательной прививкой на повестке дня, в интервью РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, сегодня заместитель председателя российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что власти страны в настоящее время исходят из добровольности вакцинации, но иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут стать обязательными.