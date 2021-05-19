Цена на нефть марки Brent упала ниже $66 за баррель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

19 мая 2021 мировые цены на нефть начали резко снижаться. По данным на 17:53 мск, стоимость июльских фьючерсов на на нефть марки Brent понизилась до $65,3 за баррель (-4,96%), свидетельствуют данные торгов. Последний раз она находилась ниже $66 за баррель почти месяц назад - 28 апреля 2021.

Американская марка WTI также продолжает дешеветь. Июньские фьючерсы потеряли в цене 5,22 процента — их стоимость упала до 62,02 доллара.

Такое резкое падение цен связано, в первую очередь, с еженедельным отчетом Минэнерго США. Согласно нему, коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах за прошедшую неделю выросли на 1,32 миллиона баррелей и на 14 мая составили 486 миллионов баррелей. При этом аналитики ожидали, что этот показатель будет больше - два миллиона баррелей.

Кроме этого, на рынок влияет прогресс в переговорах по иранской ядерной сделке.