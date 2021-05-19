Дуров обвинил Apple в порабощении пользователей гаджетов

Павел Дуров пожаловался на гаджеты от компании Apple Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский бизнесмен Павел Дуров пожаловался на гаджеты от компании Apple. По мнению миллиардера, приобретая эти устройства, пользователи обрекают себя на «цифровое рабство», поскольку производитель разрешает использовать только приложения, представленные в электронном магазине App Store.

«Каждый раз, когда мне приходится использовать iPhone для тестирования нашего приложения iOS, я чувствую, что меня отбрасывает в Средневековье… Владение iPhone делает вас цифровым рабом – вам разрешено использовать только те приложения, которые Apple позволяет устанавливать через свой магазин приложений, и вы можете использовать iCloud Apple только для резервного копирования ваших данных», – написал Дуров в своем Telegram-канале.

Предприниматель назвал подход Apple тоталитарным, заявив, что именно поэтому нахождение компании в Китае выгодно Пекину. «Коммунистическая партия Китая,…благодаря Apple теперь полностью контролирует приложения и данные всех своих граждан, которые полагаются на iPhone», – высказал мнение бизнесмен.

Ранее сайт kp.ru писал, как Дуров стал главным богачом Дубая.