Госдеп подтвердил, что США не будут вводить санкции против «Северного потока – 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский Государственный департамент в своем докладе Конгрессу подтвердил, что Соединенные Штаты не будут вводить санкции против трубопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 19 мая, пишет издание Bloomberg.

В Госдепе США заявили, что компания Nord Stream 2 AG ведет попадающую под санкции деятельность, но Белый дом решил отказаться от ограничительных мер по причинам, которые связаны с национальной безопасностью. При этом в докладе Госдепа говорится, что США применяют все имеющиеся у них инструменты для остановки строительства трубопровода.

Издание пишет также, что санкции могут ввести, одно их действие будет сразу же приостановлено.

Напомним, сегодня издание Reuters сообщило, что администрация Штатов Джозефа Байдена снимет относящиеся к проекту санкции с компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG и ее руководителя. О намерении американской администрации не накладывать ограничения на оператора магистрали и его главы также писал портал Axios, однако с уточнением, что ограничения могут ввести против российских судов-трубоукладчиков.