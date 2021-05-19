Пульмонолог объяснил, какую опасность пыльные бури несут для здоровья

Астрахань, Дагестан и Калмыкию накрыла пыльная буря Фото: СОЦСЕТИ

Сразу несколько российских регионов 19 мая накрыла пыльная буря. Дагестан, Астраханская область и Калмыкия превратились в настоящую пустыню. В воздух поднялось миллион микрочастиц пыли, которые могут спровоцировать заболевания легких. Об этом предупредил пульмонолог Вячеслав Овечкин.

- Такие бури достаточно опасны. В них могут содержаться мелкие частицы песка. А при определенном размере они не выводятся из организма. Если надышаться таким воздухом, то могут обостриться все хронические заболевания легких, - отметил врач в беседе с Life.ru.

В такую погоду лучше воздержаться от выхода из дома. Если отказаться от планов нельзя, то защитить дыхательные пути поможет строительный респиратор.

- Лучше остаться дома или использовать специальные респираторы, хотя бы грубой очистки, - советует эксперт.

Он отметил, что в небольшом количестве песчаная пыль скорее всего не скажется на организме. Но если долго находиться в таких условиях, то пыль осядет в трахее и бронхах.

- Потом это будет выводиться естественным путём с мокротой за счет функции самоочищения легких. Может ощущаться дискомфорт, раздражать дыхательные пути, - заключил врач.