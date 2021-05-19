Путин провел телефонный разговор с Пашиняном Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин и и.о. главы армянского правительства Никол Пашинян по телефону обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана. Об этом в среду, 19 мая, сообщается на официальном сайте Кремля.

Обе стороны выразили заинтересованность в скорейшем урегулировании приграничного инцидента с помощью мирных переговоров.

- В развитие предыдущего обмена мнениями подробно обсуждена ситуация на армяно-азербайджанской границе. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона, выступая в качестве посредника, активно способствует нормализации ситуации на границе Армении и Азербайджана и будет и дальше действовать в таком же духе. Условлено о продолжении контактов по этому и другим вопросам, - говорится в сообщении.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня Владимир Путин также провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Президенты обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, сделав акцент на обеспечении безопасности в регионе в соответствии с трехсторонними заявлениями.