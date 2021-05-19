Российский Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Балтикой Фото: Александр КОЦ

Российский истребитель сопроводил бомбардировщик В-52Н командования глобальных ударов военно-воздушных сил Соединенных Штатов над акваторией Балтийского моря. Об этом в среду, 19 мая, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Сегодня днем российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтики зафиксировали приближающуюся к границе государства иностранную воздушных цель.

Для опознавания военного самолета и недопущения нарушения государственной границы в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота. Российский экипаж идентифицировал самолет как американский стратегический бомбардировщик В-52Н и сопроводил его от границ России.

Весь полет российского истребителя прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне Су-27 сопроводил три самолета военно-воздушных сил Франции, среди которых было два "Миража-2000" и самолет-заправщик С-135.