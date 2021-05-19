Аналитик объяснил, почему цены на нефть снизились на 5 процентов Фото: REUTERS

Мировые цены на нефть в ходе торгов 19 мая упали на 4-5%. Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, продолжит ли нефть дешеветь или снова пойдет в рост.

Аналитик полагает, что колебания связаны со спекулятивными факторами. Разнились отчеты США по добычи, биржевые игроки четко следят за подобными данными.

К тому же, сообщалось об увеличении запасов в хранилищах, что повлечет за собой определенный переизбыток предложения. На этом фоне цены снижаются.

- Ничего критичного не происходит, спекуляции. В последние месяцы нефть росла без каких-либо серьезных предпосылок к этому. Мир еще не полностью избавился от коронавирусных ограничений. Граждане не имеют возможности передвигаться, как раньше. Поэтому нет большой потребности в топливе, тем не менее, в апреле и мае цена на него растет. Сырье было переоценено и сейчас происходит коррекция, - отметил эксперт в беседе с RT.

Экономисты полагают, что на российской валюте ситуация не отразится. В пользу рубля играет тот факт, что США задумались об отмене санкций против "Северного потока- 2", сообщает ФАН.