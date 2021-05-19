Метеоролог: Пыльная буря не дойдет до Москвы Фото: СОЦСЕТИ

На южные регионы России обрушилась пыльная буря. 19 мая Астраханская область, Калмыкия и Дагестан оказались во власти стихии. В воздух поднялись миллионы микрочастиц песка.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, дойдет ли непогода до Москвы.

Подобные катаклизмы, по словам синоптика, не редкость для южных регионов. А вот в центральной части страны таких природных явлений не бывает.

До Москвы и Московской области песчаная буря не дойдет, заверила эксперт.

- У нас будет меняться погода, сейчас к региону приблизились атмосферные фронты, которые принесут с собой дожди. Это нивелирует все пыльные массы, - делится с Life.ru эксперт.

Специалист заверила, что поводов для переживания нет. Максимум, что можно почувствовать – это кратковременное ухудшение содержания воздуха в верхних слоях атмосферы.

Ранее пульмонолог Вячеслав Овечкин объяснил, какую опасность в себе несет пыльная буря. Это природное явление может усугубить проблемы, связанные с заболеваниями легких.