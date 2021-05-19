Автоюрист назвал плюсы и минусы ограничения скорости в Москве до 30 км/ч Фото: Евгения ГУСЕВА

В России стартовала Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения, инициированная ООН.

С 17 по 23 мая на дорогах проводятся мероприятия, направленные на снижение аварийности с участием пешеходов. Одним из способов решения проблемы может стать введение скоростного режима в 30 км/ч на некоторых улицах. В ГИБДД поддерживают такое предложение, а вот автоюристы видят помимо плюсов еще и минусы.

- Введение такого режима на некоторых столичных улица – это вполне обосновано. С учетом нештрафуемого порога скорость будет порядка 50 км/ч, что близко к европейским стандартам. Но ограничения могут появиться повсеместно, что приведет к увеличению штрафов, - отметил в беседе с «Известиями» автоюрист Сергей Радько.

Получится, что на безопасности такое ограничение скажется меньше, чем на сборах штрафов. К тому же, учитывая московский трафик не обойдется без многокилометровых пробок.

Ранее одним из способов снижения аварийности и нарушений на дорогах называлось увеличение штрафов, но эта идея подверглась критике. По мнению экспертов, цели у штрафа две: первая – наказать виновного, вторая – заставить его подумать и в следующий раз не совершать нарушение.

- Штрафы в 500-1000 рублей для наших автомобилистов вполне существенны. Если введут штраф в десять раз больше, то оплатить его многие автолюбители не смогут. А вот нарушать все равно продолжат, - пояснил ФАН вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов.