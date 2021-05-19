МИД России заявил о прогрессе по возвращению США к иранской ядерной сделке Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российская сторона видит значительный прогресс по возвращению Соединенных Штатов к иранской ядерной сделке. Об этом в среду, 19 мая, говорится в сообщении на официальном сайте министерства иностранных дел России.

Сегодня в Вене прошло заседание комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. Участники мероприятия подвели итоги четвертого раунда переговоров по восстановлению полноценной реализации «ядерной сделки».

- Был констатирован существенный прогресс, который достигли участники комиссии в вопросе урегулирования проблемных аспектов, касающихся возвращения американской стороны к выполнению своих обязательств по сделке. Также был подтвержден настрой содействовать достижению итоговых договоренностей в ближайшее время, - говорится в сообщении.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что РФ осуждает попытки сорвать переговоры Совместной комиссии Ирана и международной «пятерки» по рассмотрению реализации СВПД по иранской ядерной программе.