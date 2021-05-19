Microsoft прекратит поддержку Internet Explorer 15 июня 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская компания Microsoft объявила о прекращении поддержки своего интернет-браузера Internet Explorer с 15 июня 2022 года. Об этом в среду, 19 мая, говорится в сообщении на официальном сайте организации.

- Приложение Internet Explorer 11 отправляется на покой с переходом функций браузера к Microsoft Edge. Это не коснется некоторых версий Windows, например, Windows 10 LTSC, - говорится в сообщении.

Интернет-браузер Internet Explorer появился в 1995 году. Он стал одним из основных символов и узнаваемых знаков операционной системы от Microsoft и был лидером на данной платформе долго время. Более того, Explorer продолжал существовать и после появления серьезных конкурентов, таких как Firefox, Mozilla и Chrome. Разработка новых версий браузера остановилась шесть лет назад, а его место в новых Windows занял Microsoft Edge.