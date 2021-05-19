Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире19 мая 2021 22:27

Microsoft прекратит поддержку Internet Explorer 15 июня 2022 года

Некоторых версий Windows эта мера не коснется
Ксения АНУФРИЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Microsoft прекратит поддержку Internet Explorer 15 июня 2022 года

Microsoft прекратит поддержку Internet Explorer 15 июня 2022 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская компания Microsoft объявила о прекращении поддержки своего интернет-браузера Internet Explorer с 15 июня 2022 года. Об этом в среду, 19 мая, говорится в сообщении на официальном сайте организации.

- Приложение Internet Explorer 11 отправляется на покой с переходом функций браузера к Microsoft Edge. Это не коснется некоторых версий Windows, например, Windows 10 LTSC, - говорится в сообщении.

Интернет-браузер Internet Explorer появился в 1995 году. Он стал одним из основных символов и узнаваемых знаков операционной системы от Microsoft и был лидером на данной платформе долго время. Более того, Explorer продолжал существовать и после появления серьезных конкурентов, таких как Firefox, Mozilla и Chrome. Разработка новых версий браузера остановилась шесть лет назад, а его место в новых Windows занял Microsoft Edge.