Госдепартамент США прокомментировал отказ от санкций против «Северного потока – 2»

Госдепартамент США прокомментировал сообщения об отказе от санкций против «Северного потока – 2» Фото: REUTERS

Несмотря на принятое решение не вводить санкции против оператора «Северного потока – 2» (Nord Stream AG), Соединенные Штаты будут добиваться остановки строительства российского газопровода всеми доступными методами. Об этом заявила на брифинге в среду, 19 мая, пресс-секретарь госдепартамента США Джалина Портер.

«Администрация США привержена использовать все имеющиеся инструменты для гарантирования того, что газопровод «Северный поток – 2» не будет завершен», - сказала она, комментируя сообщения СМИ о том, что Вашингтон отказался от идеи новых ограничений в отношении проекта.

Портер напомнила, что главная цель американских властей – «гарантировать европейскую энергетическую безопасность, а также противостоять любому враждебному поведению России», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в госдепартаменте заявили, что компания Nord Stream 2 AG ведет попадающую под санкции деятельность, но Белый дом решил отказаться от ограничительных мер по причинам, связанным с национальной безопасностью.