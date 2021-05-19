Криштиану Роналду. Фото: REUTERS

Вечером 19 мая прошел финальный матч Кубка Италии нынешнего сезона. В этой игре "Аталанта" Алексея Миранчука играла против "Ювентуса", в стартовом составе которого вышел Криштиану Роналду. Сам россиянин остался первоначально в запасе, но в итоге появился в этой встрече, выйдя на замену на 83-й минуте поединка. И "Юве" добился победы над "Аталантой" со счетом 2:1, сообщила пресс-служба клуба из Бергамо.

Счет в этой игре на 31-й минуте открыл Деян Кулусевски из "Ювентуса". "Аталанта" смогла через 10 минут отыграться - отличился Руслан Малиновский. Однако же Федерико Кьеза забил второй мяч в ворота "Аталанты" на 73-й минуте игры. Этот мяч стал победным для "Ювентуса".

Клуб из Турина выиграл в 14-й раз Кубок Италии.