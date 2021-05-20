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Спорт20 мая 2021 0:09

"ПСЖ" выиграл Кубок Франции, обыграв 2:0 в финале "Монако" Александра Головина

Полузащитник сборной России провел полностью весь матч за "монегасков"
Евгений НЕСЫНЕвгений НЕСЫН
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"Монако" Головина не смогло взять Кубок Франции.

"Монако" Головина не смогло взять Кубок Франции.

Фото: REUTERS

"Пари Сен-Жермен" одержал победу в финале Кубка Франции по футболу сезона 2020/2021 годов. В решающей игре турнира "ПСЖ" выиграл у "Монако", за который играет полузащитник сборной России Александр Головин. Итог матча - победа парижан со счетом 2:0. Головин появился в стартовом составе своего клуба на финал Кубка Франции.

На 19-й минуте поединка первый мяч в ворота "Монако" забил Мауро Икарди - на него выкатил удачно мяч Килиан Мбаппе, который подкараулил ошибку защитника соперников. В конце поединка опять же Мбаппе забил второй мяч в поединке, воспользовавшись передачей Анхеля Ди Марии. На 81-й минуте счет стал 2:0, и на этом по сути стало ясно, кто одержит победу в этом поединке.

Ближайшая игра у "Монако" пройдет в рамках чемпионата Франции. 23 мая они поедут в гости к "Лансу". А для "ПСЖ" эта победа в Кубке - 14-я. И шестая за последние семь сезонов.