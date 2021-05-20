Лавров и Блинкен начали переговоры в Рейкьявике

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: REUTERS

В Рейкьявике начались переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, это их первая очная встреча с момента назначения Блинкена на должность главы госдепартамента.

- Я рад встрече с Сергеем впервые в моей жизни. Мы хотим стабильных отношений между нашими странами, для наших людей и всего мира, - сказал в самом начале переговоров американский дипломат.

Глава МИД России поблагодарил за предложение провести встречу в столице Исландии, отметив, что это очень важно для отношений между двумя странами – «для того, чтобы мы разобрались, что с ними дальше делать».

- Я думаю, что всем понятно, когда рутинная встреча между представителем России и США на полях саммита становится сенсацией и вызывает интерес. И, наверное, наша задача заключается в том, чтобы в развитие разговоров наших президентов, как мы будем выстраивать наши отношения, - отметил Сергей Лавров.

Российский министр напомнил, что стороны «серьезно расходятся в оценках международной ситуации, подходах к ее решению».

- Наша позиция очень простая – мы готовы обсуждать все без исключения вопросы при понимании, что это все будет честно, с фактами на столе и взаимоуважительной основе. Закон о дипломатии предполагают взаимность, - подчеркнул Лавров.